Senatorul PSD Sebastian Raducanu: "Seniorii nostri reprezinta o resursa importanta a societatii"

Senatorul PSD de Timis Sebastian Raducanu a participat la o intrunire regionala a Organizatiei Seniorilor Social-Democrati.Iata care a fost mesajul senatorului Raducanu dupa eveniment: "Am raspuns invitatiei presedintelui OSSD Timis, Petru Andea, de a participa la intalnirea regionala a Organizatiei Seniorilor Social-Democrati si am profitat de acest moment pentru a transmite celor prezenti un mesaj de apreciere si de multumire fata de contributia majora adusa de fiecare in parte la ... citește toată știrea