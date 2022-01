Sentinta finala in cazul deratizarii din "blocul mortii" din Timisoara! Ce pedeapsa a primit patronul firmei

Sorin Buta, patronul firmei care a realizat deratizarea din Timisoara in urma careia o femeie si doi copii au murit, a fost condamnat definitiv la sase ani si noua luni de inchisoare de Curtea de Apel Timisoara. Instanta l-a obligat sa achite si daune morale de sute de mii de euro, se arata in rechizitoriu.Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat sentinta finala in dosarul tragediei care a avut loc intr-un bloc de pe strada Miorita din Timisoara in luna noiembrie 2019.Un copil ... citeste toata stirea