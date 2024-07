Sentinta in dosarul tragediei prin care a trecut Dana Roba, lovita cu ciocanul in cap de propriul sot

Tribunalul Timis a pronuntat sentinta intr-unul dintre cele mai mediatizate dosare de violenta in familie din ultimii ani. Este vorba despre tragedia prin care a trecut make-up artista Dana Roba, din Timisoara, care a fost la un pas de moarte dupa ce a fost lovita cu ciocanul in cap de catre propriul sot, Daniel Balaciu.Salvata de medicii timisoreni ca prin miracol, tanara a trecut prin mai multe operatii de reconstructie a capului, in conditiile in care loviturile de ciocan, aplicare cu ... citește toată știrea