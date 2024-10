Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis afirma ca pentru a contribui la procesul gestionarii corecte a deseurilor, acesta trebuie sa inceapa chiar din locuintele noastre, printr-un proces simplu dar esential: separarea deseurilor la sursa.Un prim pas in aceasta directie este separarea corecta a materialelor reciclabile de cele reziduale. Asigura-te ca acestea sunt depuse corect in recipiente!Hartia, cartonul, plasticul si metalul - in pubela galbena/ sacul galben; ... citește toată știrea