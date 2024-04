Serban Nicolescu, noul director general al fabricii de anvelope Continental din Timisoara

Continental anunta numirea lui Serban Nicolescu pe pozitia de director al fabricii de anvelope din Timisoara, una din cele mai moderne si strategice unitati de productie ale corporatiei. El ii urmeaza in functie lui Matthieu Turlure, care a ocupat aceasta pozitie timp de doi ani si care isi continua activitatea in alta locatie, tot in cadrul companiei.Serban Nicolescu face parte din echipa Continental din anul 2011 si aduce cu el o vasta experienta in domeniul productiei, el detinand anterior ... citește toată știrea