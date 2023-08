Conform structurii anului scolar 2023-2024, document publicat in Monitorul Oficial, elevii din unitatile scolare preuniversitare si copiii de gradinita vor incepe noul an de invatamant in 11 septembrie.Potrivit ordinului ministrului Educatiei nr. 3.800 din 9 martie 2023, anul scolar 2023-2024 va avea o durata de 36 de saptamani de cursuri."Scoala altfel" si "Saptamana verde" sunt programate in perioada 11 septembrie 2023 - 26 aprilie 2024, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a ... citeste toata stirea