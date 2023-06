In cadrul Congresului Avocatilor, ce a avut loc in 9 iunie 2023, a fost aleasa noua conducere a UNBR pentru urmatorii patru ani. Traian Briciu a fost reales Presedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR), iar in echipa de conducere ii va avea alaturi in calitate ... citeste toata stirea