Seria succeselor Profi a continuat si in 2021

Seria succeselor Profi a continuat in 2021, cand reteaua s-a dezvoltat semnificativ, adaugandu-si 173 de magazine noi si remodeland 75 dintre cele deja existente, ajungand la finalul anului la un numar total de peste 1560 de magazine, dintre care 162 in noul format Profi.Investitiile Profi au crescut cu 15% in 2021, iar in 2022 ne propunem sa crestem din nou bugetul de investitii, cu peste 20%, pentru a sustine realizarea a pana la 300 de magazine pe noul format Profi, dintre care 150 de ... citeste toata stirea