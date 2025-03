"Serveste, inspira, schimba lumea"! Inima Lions bate la Lugoj

Sub deviza "Serveste, inspira, schimba lumea", la Lugoj s-a desfasurat sambata, 22 martie, sedinta de cabinet District Lions 124 Romania - "Lions Club Ana lugojana". Este cel mai mare eveniment organizat la Lugoj sub egida Lions Club, organizatie non-guvernamentala bazata pe voluntariat si spirit umanist, care are in Romania 1.700 de membri la care se adauga 1.000 de tineri de la Clubul Leo. Pe plan mondial, Lions are 1.367.120 membri, tendinta fiind de crestere.La reuniunea nationala ... citește toată știrea