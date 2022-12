Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in Sannicolau Mare

Compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, in perioada 19-20 decembrie, in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis. Sistarea serviciului de distributie este necesara pentru efectuarea unor lucrari de reparatii specifice la conducta de alimentare cu gaze naturale efectuate de catre compania OMV Petrom.Astfel, va fi sistata distributia gazului in orasul Sannicolau Mare, in intervalul 19.12.2022 (ora 8:00) - 20.12.2022 (ora 22:00). Reluarea ... citeste toata stirea