Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar, vineri, 25 noiembrie, pe mai multe strazi din Timisoara

Delgaz Grid continua programul de investitii in Timisoara, in aceasta saptamana urmand sa fie finalizata o importanta lucrare de modernizare a retelei de gaze naturale din oras.Investitia, in valoare de aproximativ 4 milioane de lei, a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor pe o lungime de peste 5 kilometri, pe Splaiul Tudor Vladimirescu, str. Crizantemelor si str. Alexandru Vlahuta. Beneficiarii sunt timisorenii, care vor avea asigurata continuitatea in alimentarea cu gaze ... citeste toata stirea