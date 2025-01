Serviciul de Permise si Inmatriculari, bulversat de lipsa internetului. Cel de pasapoarte a scapat

"In urma unei avarii la reteaua de internet in zona unde Serviciul Regim Permise si Inmatriculari si Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Timis isi desfasoara activitatea, va anuntam urmatoarele: Serviciul Regim Permise si Inmatriculari - Dosarele de inmatriculare programate in cursul zilei de astazi vor fi preluate la ghiseu, urmand sa fie implementate ulterior solutionarii avariei. Cetatenii programati astazi la ghiseele de preschimbare a permisului si la examenul auto (proba teoretica), ... citește toată știrea