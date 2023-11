Sambata, 4 noiembrie 2023, se va desfasura o vizita parohiala in Parohia Greco-Catolica "Sf. Gheorghe" din Bocsig, judetul Arad.Programul manifestarilor incepe la ora 10, cu Sfanta Liturghie arhiereasca in biserica parohiala "Sf. Gheorghe", urmata de Slujba Parastasului pentru sufletul regretatului Parinte Gheorghe Tomoiaga, la 40 de zile de la trecerea sa la Domnul.Incepand cu ora 11.45 se va desfasura pelerinajul la mormantul servei lui Dumnezeu, Rafila Galut, pentru care este in derulare ... citeste toata stirea