Sfantul Andrei, Ocrotitorul Romaniei, este sarbatorit de Biserica in ziua de 30 noiembrie

Sfantul Apostol Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, este sarbatorit de Biserica in ziua de 30 noiembrie."Datori suntem noi crestinii a aduce slava, cinste si inchinaciune catre toti sfintii (...). Dar mai ales Sfintilor Apostoli, toata omenirea cea de sub soare le este datoare, in toata vremea si in toate zilele, ca si in tot ceasul, a le multumi, a-i slavi, a-i lauda si a savarsi pomenirea lor cu bucurie, cu osardie si cu evlavie". (Vietile Sfintilor)