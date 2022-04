Sfantul Maslu la Ohaba Forgaci

Duminica, 17 aprilie, la Duminica Floriilor (Intrarea Domnului in Ierusalim) ora 17:00, la Biserica Ortodoxa Romana din Ohaba-Forgaci, va avea loc Taina Sfantului Maslu oficiata de un sobor de preoti, in frunte cu parintele paroh Valentin Nicolae Voicu, precum si reprezentanti ai Centrului Eparhial si preoti profesori ai Facultati de Teologie din Timisoara.Despre taina Sf Maslu: Taina Maslului este lucrarea sfanta savarsita in numele Sfintei Treimi, de catre preotii Bisericii, prin care se ... citeste toata stirea