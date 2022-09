Shopping City Timisoara sarbatoreste Ziua internationala a cafelei cu demonstratii de latte art, coffee tasting si promotii pentru vizitatori

Iubitorii de cafea sunt invitati sambata, 1 octombrie, la Shopping City Timisoara, sa ia parte la demonstratii de preparare a cafelei prin metode alternative, arta in ceasca de cafea si degustari in cafenelele Tucano Coffee si GUAU cafe y pan.Vizitatorii care isi beau cafeaua de dimineata in cele doua cafenele din mall primesc o cafea cadou pentru fiecare cafea cumparata, intre orele 9.00 si 11.00 la Tucano Coffee, respectiv intre 10.00 si 12.00 la GUAU cafe y pan. Oferta 1+1 este valabila in ... citeste toata stirea