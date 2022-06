Shopping City Timisoara si DGASPC au inaugurat o camera speciala de terapie senzoriala pentru copii cu Sindrom Dawn

Pentru copiii cu Sindrom Down, intarzieri in dezvoltare, tulburari de limbaj, ADHD sau tulburari emotionale, fiecare zi inseamna o provocare.Lumea copilariei lor este diferita de cea a celorlalti copii, insa poate deveni mai buna atunci cand au parte de ajutor specializat.Pentru toti cei mici, Shopping City Timisoara a sustinut, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, construirea unei camere speciale de terapie senzoriala. Aceasta va putea fi ... citeste toata stirea