Si-a avariat BMW-ul in timp ce facea drifturi si a luat amenda de la Politia Locala

Desi Politia Locala Timisoara a atras public atentia permanent cu privire la faptul ca turarea motoarelor si efectuarea de derapaje, franari bruste pe loc in scop de divertisment se sanctioneaza drastic, exista persoane care continua sa incalce prevederile legale si sa se distreze in acest mod. Cu orice risc.In ultimele doua zile, politistii locali au depistat inca doi tineri in aceasta postura. Unul dintre acestia, de 21 de ani, din Timisoara, a fost sanctionat cu 800 de lei pentru ca a ... citeste toata stirea