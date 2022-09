Si-a deschis portile la Timisoara Centrul Inimii RoCordis - singurul spital privat care ofera toate serviciile de diagnostic si tratament al bolilor cardiovasculare. Video

TIMISOARA. Premiera in lumea medicala din Romania. La Timisoara si-a deschis portile primul spital privat care ofera un sistem integrat de diagnostic si tratament al bolilor cardiace, in care pot fi tratate toate afectiunile cardiovasculare. Unitatea sanitara dispune de 4 sali de operatii si alte interventii pe cord si numara 32 de paturi, dintre care 6 sunt de Anestezie si Terapie Intensiva Cardiologica.Fiecare salon al spitalului are catedoua paturii este prevazut cu grup sanitar ... citeste toata stirea