Barbatul din Timisoara care si-a ucis fosta sotie prin incendiere a fost arestat preventiv pentru omor calificat (omorul savarsit prin cruzimi). Procurorii au constatat ca, inainte de a-i da foc, el a lovit-o pe femeie cu un sucitor, iar aceasta a murit ulterior, in dormitorul agresorului."S-a retinut suspiciunea ca in seara de 24.09.2023, in timp ce se aflau la locuinta din municipiul Timisoara, pe fondul unui conflict verbal si al consumului de alcool, numitul T.I. a lovit-o cu un sucitor ... citeste toata stirea