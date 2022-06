Si ISU Timis trimite doi pompieri si o autocisterna in Grecia pentru a ajuta autoritatile elene

Intre 1 iulie si 1 august, autoritatile din Romania vor trimite in Grecia echipaje si echipamente cu care autoritatile elene sa poata face fata eventualelor incendii care vor aparea. Inclusiv ISU Timis va contribui cu doi subofiteri si o autocisterna. In total, la nivel national, prin actiunea gestionata de DSU vor ajunge in Grecia 28 de pompieri si opt mijloace tehnice. Acest ar fi doar primul contingent de sprijin.Astfel, vineri, 30 iunie, au pornit pe ruta Ciolpani - Bucuresti - Giurgiu - ... citeste toata stirea