Si la ore, si la examen! Bacalaureatul de iarna da peste cap cursurile liceenilor din zona Lugoj-Faget-Buzias

Bacalaureatul din acest an este marcat de o serie de modificari. Cele patru probe orale se dau in lunile ianuarie si februarie, iar cele scrise, inainte de finalizarea anului scolar.S-au devansat datele pentru ca examenul sa nu mai fie sustinut pe canicula. Aceasta modificare a adus o serie de nemultumiri si contestatii, mai ales ca Ministerul Educatiei a insistat ca orele de curs sa se desfasoare normal in zilele de Bac.Elevii de clasa a XII-a trebuie sa participe in aceeasi zi si la ore, si