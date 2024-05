Si podul de la Fabrica de tigari e subred

Podul Iuliu Maniu, sau Podul Muncii, leaga Bulevardul Iuliu Maniu de Strada Gheorghe Pop de Basesti. Podul a fost odinioara construit din lemn, ultima sa reparatie datand in 1898. In 1913, podul a fost inlocuit cu unul metalic care refolosea structura celui de pe canalul Suboleasa din Cartierul Fabric. Podul, care se aflase intre fosta fabrica de pantofi Turul si cimitirul de pe Calea Buziasului, a fost demontat dupa saparea noii albii a raului si reconstruit in Cartierul Iosefin. La acea vreme, ... citește toată știrea