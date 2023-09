Subprefectul judetului Timis, Sorin Ionescu, a anuntat continuarea derularii proiectului "Scoala ta in siguranta!". Anul trecut, Institutia Prefectului Judetul Timis a lansat proiectul-pilot, alaturi de alte institutii colaboratoare, in unitatile de invatamant din judetul Timis. Avand un impact important in randul elevilor, parintilor si profesorilor, proiectul "SCOALA TA IN SIGURANEsA" a fost prezentat la nivel national iar in prezent face parte din legea educatiei, fiind astfel preluat si ... citeste toata stirea