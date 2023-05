Silver Motors, parte a grupului ICCO, cu o experienta de peste doua decenii in domeniul auto si o reputatie solida in regiunea de Vest a Romaniei, anunta deschiderea primului showroom premium din Timisoara, in ansamblul mixt Iulius Town. RAM, Dodge, Alfa Romeo, Jeep, Maserati si 500e sunt marcile de automobile expuse care ii vor incanta pe clienti.Noul showroom Silver Motors se deschide sambata, 6 mai 2023, in lobby-ul cladirii de birouri United Business Center 0 si ofera o experienta unica ... citeste toata stirea