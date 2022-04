Simion Giurca, secretarul general Corps Touristique Austria, director interimar la Asociatia pentru Promovarea Timisoarei

Simion Giurca, un profesionist cu o experienta de aproape 35 de ani in domeniul turismului, fost sef al Biroului de promovare si informare turistica al Romaniei din Viena, actual secretar general Corps Touristique Austria, va conduce Asociatia pentru Promovarea Timisoarei."Simion Giurca este un profesionist recunoscut atat in Romania, cat si in afara tarii, un iubitor al orasului si un partener de nadejde. El va conduce aceasta asociatie care va coagula energiile creative ale municipiului, ... citeste toata stirea