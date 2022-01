Simion vrea monument pentru eroii Timisoarei la Popesti Leordeni, acolo unde exista unul de ani de zile

Prezent la Timisoara, George Simion, liderul AUR, a incercat sa foloseasca la maxim unul dintre simbolurile orasului, Revolutia din Decembrie 1989, dar si memoria celor care au murit in acele zile. El a anuntat ca vrea sa faca ceea ce nu ar fi facut politicienii ultimilor ani, un monument la Popesti Leordeni, la gura de canal unde a fost aruncata cenusa celor 43 de timisoreni omorati in Decembrie 1989, in Revolutie, Doar ca acolo exista deja un monument, dar si o biserica, ridicate de Asociatia ... citeste toata stirea