Simona Neumann, fosta sefa a Asociatiei Timisoara 2021, numita director general la Confindustria Romania

Simona Neumann, care a condus timp de noua ani Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana, a ajuns in conducerea Confindustria Romania, asociatia oamenilor de afaceri italieni din Romania. Simona Neumann a demisionat din functia de director executiv al Asociatiei Timisoara 2021 la finalul anului trecut, iar raportul contractual a incetat in 25 ianuarie 2022.Neumann nu a avut parte de prea mult timp liber, pentru ca a fost cooptata in conducerea Confindustria, asociatia ... citeste toata stirea