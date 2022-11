Simonis: "Fritz incearca din nou sa arunce praf in ochii timisorenilor"

"Ingrijorarile" lui Fritz legate de anumite detalii punctuale ale proiectului de reabilitare a caii ferate care traverseaza Timisoara, l-au facut pe deputat PSD Alfred Simonis sa creada ca primarul "incearca din nou sa arunce praf in ochii timisorenilor". Dominic Fritz sustine la sensul giratoriu suspendat de la Baader exista dubii in privinta tramei stradale si a descarcarilor din giratie, iar traversarea din Ronat este pus in primejdie stadionul de rugby."Ca sa-si mascheze propria ... citeste toata stirea