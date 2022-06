Simpozionul National de Numismatica, in premiera la Timisoara

La Timisoara este organizat in premiera Simpozionul National de Numismatica. Deschiderea festiva va avea loc miercuri de la ora 10 in mansarda B1 a Bastionului Theresia.Vor lua cuvantul: dr. Viorel Petac - presedintele Societatii Numismatice Romane si dr. Raoul M. Septilici - muzeograf in cadrul Muzeului National al Banatului si responsabil de proiect. De la ora 12:00 cercet. st. dr. Nicoleta Demian va prezenta "Perla" colectiilor lui Ormos Zsigmond: colectia numismatica.Comunicarile ... citeste toata stirea