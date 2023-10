Primaria Timisoara a preluat in administrare, pentru o perioada de 49 de ani, Sinagoga din Fabric, construita in perioada 1897-1899, dupa planurile arhitectului Lipot Baumhorn, si se va ocupa de reabilitarea lui. Consilierii locali au votat, recent, propunerea, iar ceremonia de predare a fost programata in aceasta dimineata, in prezenta deputatului Silviu Vexler. Primarul Dominic Fritz a preluat simbolic cheia sinagogii si a spus ca sinagoga isi va recapata stralucirea de alta data."Este una ... citeste toata stirea