Sinaxa monahala in Banatul Montan Caras Severin, la debutul Postului Craciunului

La inceputul Postului Craciunului, in ziua de pomenire a Sfantului Cuvios Paisie de la Neamt, Preasfintitul Parinte Lucian, episcopul Caransebesului s-a intalnit cu monahii si monahiile din intreaga eparhie a Banatului Montan.Parintele Episcop s-a intrunit in sinaxa monahala cu staretii si staretele asezamintelor monahale pentru a se ruga impreuna cu ei, a dezbate tema anului omagial si comemorativ si a discuta mai multe aspecte de ordin administrativ.In acest an declarat de Sfantul Sinod ... citeste toata stirea