Sindicalisti din mai multe judete din tara protesteaza foarte vocal in fata STPT din Timisoara - video

Sindicalisti veniti din mai multe judete din tara protesteaza foarte vocal in fata STPT, vineri, 9 februarie, de la ora 11.00.Pe pancarte se pot citi urmatoarele slogane: "In semn de solidaritate cu Armonia Timisoara!", "Nu mai furati munca!", "Azi in Timisoara, maine in toata tara!"Principala nemultumire este faptul ca a fost concediat abuziv liderul de sindicat Sebastian Stanila.http://www.ziuadevest.ro/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Video-2024-02-09-at-11.17.25_de41dbe4. ... citește toată știrea