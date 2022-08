Singuri pe lume! Zeci de copii lugojeni vor incepe scoala fara parinti, plecati in cautarea unei vieti mai bune

Zeci de elevi din municipiu vor pasi in noul an scolar fara sa aiba parintii alaturi. Nevoiti sa munceasca in strainatate, numerosi lugojeni pierd adesea cei mai importanti ani din dezvoltarea copiilor lor.O ancheta "Salvati Copiii" a relevat ca la nivel national un procent de 44% dintre copiii ai caror parinti lucreaza in strainatate au ramas in tara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu tatal, fie ca este singurul parinte plecat din familie.Statistica oficiala arata ca ... citeste toata stirea