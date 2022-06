Singurul festival din Europa de Est cu si despre refugiati revine la Timisoara. In Romania s-au triplat cererile de azil

Timisoara, oras cu un renumit background multietnic, propune pentru a sasea oara un festival unic in Romania. Capitala Banatului gazduieste, in perioada 17-20 iunie: Timisoara Refugee Art Festival (TRAF). Timisoara Refugee Art Festival, singurul de acest fel din Europa de Est, revine cu editia a sasea. Evenimentul va avea loc din 17 pana in 20 iunie, in mai multe locatii din orasul de pe Bega. Festivalul isi propune mai mult ca oricand sa faciliteze si sa mentina legatura dintre comunitate si ... citeste toata stirea