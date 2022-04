Sinucidere la penitenciar. Un angajat s-a impuscat

Un angajat al Penitenciarului de la Arad s-a sinucis, sambata, la orele pranzului.Barbatul in varsta de 32 de ani era angajat al institutiei din 2018, iar sambata era de serviciu, in tura.Tanarul s-a impuscat in depozitul de armament al Penitenciarului folosind pistolul din dotare, scrie glsa.ro.Surse din cadrul inchisorii aradene afirma ca barbatul nu era cunoscut de colegi cu probleme de sanatate, emotionale sau financiare, astfel ca, ... citeste toata stirea