Sinucidere la Timisoara! Un barbat s-a aruncat de la ultimul etaj al unui bloc

Sinucidere la Timisoara! Un barbat a ales sa incheie socotelile cu viata, aruncandu-se de la ultimul etaj al unui bloc de pe bulevardul Take Ionescu."La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 10:07, politistii Sectiei 1 Urbana au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 73 de ani are intentia de a se arunca de la etaj dintr-un bloc de pe bulevardul Take Ionescu. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, unde au constatat faptul ca barbatul s-ar ... citește toată știrea