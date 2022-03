Siteuri de stiri din Romania, victime colaterale ale atacului grupului Anonymous impotriva guvernului ungar si premierului Viktor Orban

Paginile de internet ale mai multor ziare online pro Fidesz, apropiate guvernului Ungariei, au fost atacate de hackeri, luni 28 martie, anul curent. Hackherii au scris pe prima pagina ca ziarul induce in eroare cititorii, relateaza hvg.hu.Atacul s-a resimtit pe toate site-urile de stiri care apartin firmei Inform Media Press, dintre care si tion.ro, bihon.ro si mai multe site-uri din Ungaria, acesta fiind si motivul atacului, anume alegerile care se desfasoara in aceasta perioada in tara ... citeste toata stirea