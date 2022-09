Situatia creselor in Timis. ISJ a preluat 16 si mai are 8, in Giroc, Lugoj (5), Sannicolau si Mosnita

Inspectoratul Scolar Judetean Timis sustine ca, in cursul zilei de, luni 5 septembrie, a fost activat in aplicatia informatica SIIIR, modulul plan de scolarizare.Prof. Aura Danielescu, inspector sef al ISJ Timis, spune ca, pana la finalul lunii nu se va cunoaste realitatea exacta din teren. De aceea copiii vor fi arondati la clase in fiecare zi, in functie de cum reusesc scolile! Orice data statistica, pe care v-am oferi-o inainte...este inexacta!"Pe Timisoara am avut probleme cu grupele de ... citeste toata stirea