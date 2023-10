Situatia este dramatica din punct de vedere financiar, si nu numai, la Liceul cu Program Sportiv "Banatul" din Timisoara, singurul de acest profil din vestul tarii, mai are in conturi exact 1 leu si 60 de bani.Tinerii sportivi au ajuns in situatia dramatica de a nu se mai putea antrena si, de saptamana viitoare, nu vor mai putea plati arbitrajele si deplasarile, in consecinta, echipele liceului timisorean nu vor mai putea participa la competitii.Situatia grava se datoreaza faptului ca ... citeste toata stirea