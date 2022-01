Situatie revoltatoare la Lugoj. Mai multe eleve danseaza pe manele pe bordul unui autobuz. Soferul spune ca nu le poate tine in frau

Situatie revoltatoare la Lugoj. Mai multe tinere au fost filmate in timp ce danseaza pe bordul autobuzului care le duce de la scoala spre casa. Mai multi parinti il acuza pe sofer ca el le instiga pe adolescente si le permite sa stea unde vor. In replica, barbatul se apara si spune ca pur si simplu nu le poate tine in frau.Videoclipuri si poze cu fetele au fost publicate recent pe facebook. Imaginile au atras imediat reactiile mai multor parinti si elevi, care spun ca situatia nu reprezinta o ... citeste toata stirea