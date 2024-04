Sky Group la 20 de ani: Povestea merge mai departe!

In urma cu doua decenii, un startup inceput in Timisoara a avut o altfel de abordare: sa revolutioneze piata nationala a imprimantelor, aducand inovatie si eficienta in fiecare birou si in fiecare casa. Din 2004 si pana acum, Sky Group s-a transformat intr-un lider de necontestat in productie, import si distributie.Astazi, Sky Group nu doar ca si-a atins obiectivele, dar incearca sa se autodepaseasca in permanenta, continuand sa transforme visul in realitate. La aniversarea a 20 de ani, ... citește toată știrea