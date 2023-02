Sloganul ,,preturi Dr. Max de mici" a fost interzis. Mesajul publicitar contine informatii false

In urma verificarilor desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in lantul de farmacii Dr. Max, echipele de control au constatat utilizarea, atat in farmacii, cat si in spoturile publicitare din mass-media, a sintagmei ,,preturi Dr. Max de mici", ceea ce reprezinta o practica comerciala incorecta.Grupul Dr. Max care opereaza farmaciile Dr. Max si in Romania nu mai au voie sa foloseasca in reclame sau oricare alte materiale publicitare sintagma "preturi Dr. ... citeste toata stirea