Slujba de priveghere pentru eroii martiri cazuti in Revolutia din Decembrie 1989, la Timisoara

In noaptea de 16-17 decembrie, ca in fiecare an, la biserica "Sfantul Stefan" - Biserica Martirilor, str. Martir Juganaru, nr. 10A, din Timisoara, se oficiaza slujba de priveghere si sfanta Liturghie pentru eroii martiri cazuti in Revolutia din decembrie 1989, la Timisoara si in toata tara.Slujba va incepe de la ora 23:00 si este urmata de sfanta Liturghie, de la ora 24:00.Emotia acestui moment comemorativ este sporita si de faptul ca, in ... citeste toata stirea