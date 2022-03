Smithfield Foods contribuie cu 2 milioane USD la eforturile de ajutorare a populatiei afectate de criza din Ucraina

Smithfield Foods, Inc. a anuntat astazi donatii in valoare totala de 2 milioane USD destinate eforturilor de ajutorare a cetatenilor din Ucraina si a celor care cauta refugiu in zonele invecinate. Ca raspuns la escaladarea violentelor din Ucraina, Smithfield va extinde eforturile de asistare a celor afectati si de relocare a refugiatilor in curs de desfasurare prin intermediul operatiunilor sale din Europa Centrala prin oferirea a cate 250.000 USD catre fiecare dintre urmatoarele organizatii ... citeste toata stirea