Smithfield Romania continua traditia de a oferi ghiozdane si rechizite elevilor din judetele Timis si Arad

Voluntarii Smithfield Romania au organizat si in aceasta toamna caravana "Din nou la scoala", in cadrul celei de a 16-a editie. La inceput de an scolar, prescolarii si elevii din judetele Timis si Arad au fost intampinati cu rechizite scolare pentru activitatile de gradinita, ghiozdane, penare si orare cu sfaturi pentru un stil de viata sanatos si o alimentatie echilibrata."Din nou la scoala" este un program cu traditie al Smithfield Romania, care urmareste sa faciliteze accesul la educatie ... citeste toata stirea