Soacra si nora, oprite de politistii de frontiera la Cenad. Cum a incercat o copila de 15 ani sa isi scoata bebelusul din tara

TIMIS. Calatorie intrerupta de politistii de frontiera de la Cenad pentru o mama minora, bebelusul ei si bunica micutului, in noaptea de marti spre miercuri.Mamica are doar 15 ani si se afla alaturi de soacra ei intr-un microbuz ce avea ca destinatie Belgia. Autovehicolul a fost oprit pentru controlul de rutina la o jumatate de ora dupa miezul noptii.In urma verificarilor, pe bancheta din spate a masinii de transport, oamenii legii au descoperit un bebelus ascuns sub o patura."Numita M.G. a ... citeste toata stirea