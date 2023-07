Sursa foto: Caroll Med HunedoaraMedicul Alin Popescu, un medic ginecolog de la Spitalul judetean de urgenta din Deva, a murit dupa ce s-a inecat in apele unui lac de acumulare.Barbatul in varsta de 31 de ani s-a inecat in apele lacului Gozna din Muntii Semenic.Apropiatii sai, cu care tanarul a plecat duminica, din Timisoara, pentru a se relaxa pe malul lacului de acumulare din judetul Caras-Severin au observat disparitia medicului, dupa ce acesta intrase in lac, si au sunat la 112. ... citeste toata stirea