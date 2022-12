Soc la Spitalul Judetean Timisoara! A murit dr. Costin Georgescu, de la Clinica de neurologie, dupa o agresiva suferinta

Medicii de la clinica si prietenii sunt socati! Dr. Costin Georgescu, specializat in neurologie si psihiatrie, doctor in stiinte medicale, din cadrul Spitalului Judetean Timisoara, a trecut la cele vesnice!Prof.dr. Dorel Sandesc, a transmis urmatorul mesaj de condoleante: "Dumnezeu mai ia la El in zilele acestea de mare sarbatoare un om deosebit: colegul si prietenul nostru dr Costin Georgescu. Specializat in neurologie si psihiatrie, doctor in stiinte medicale, dr. Costin Georgescu ne ... citeste toata stirea