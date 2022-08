Soc pentru personalul medical de la camera de garda. Un barbat a ajuns in stare grava la spitalul dupa ce a fost muscat de mai multi caini

Personalul medical de la camera de garda a fost socat de cum arata un barbat, ajuns in stare grava la spitalul din Lugoj, dupa ce a fost muscat de mai multi cainiBarbatul de loc din Lapusnic, comuna Bara, ar fi fost atacat de o haita de caini in momentul in care mergea dupa paine. Localnicii sustin ca barbatul a fost muscat de 6-7 animale care apartin unui cioban."Omul voia sa mearga la Bara dupa paine. Ne-a spus ca au aparut din senin, l-au pus jos si l-au muscat pe tot corpul", a declarat ... citeste toata stirea